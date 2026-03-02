MARKTREDWITZ, LKR. WUNSIEDEL. Angestellte eines Hotels am Bahnhofplatz fanden am Freitagvormittag eine leblose Person in einem Hotelzimmer auf. Die verständigte Polizei leitete umgehend Ermittlungen ein.

Sowohl der Grund für den Tod des jungen Mannes, als auch dessen Identität, waren für die Beamten der Kriminalpolizei Hof zunächst unklar, weshalb noch am selben Tag eine Obduktion Klarheit bringen sollte. Diese wurde Freitagabend in einer Rechtsmedizin in Thüringen durchgeführt.

Die Identität des Toten konnte zwischenzeitlich geklärt werden. Es handelt sich um einen 20-jährigen Deutschen aus Bad Bramstedt (Schleswig-Holstein).

Nach dem vorläufigen Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung verstarb der junge Mann infolge einer Drogenintoxikation. Hinweise auf eine Gewalteinwirkung ergaben sich nicht.

Die Kriminalpolizei Hof führt die weiteren Ermittlungen.