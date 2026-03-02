Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bayreuth und des Polizeipräsidiums Oberfranken

HIMMELKRON, LKR. KULMBACH. Eine Zivilstreife der Verkehrspolizei Bayreuth beobachtete am Freitagabend eine mutmaßliche rumänische Tätergruppierung bei einem Bandendiebstahl in einer Supermarkt-Filiale. Gegen sechs Tatverdächtige erging nun Haftbefehl.

Nach derzeitigen Erkenntnissen postierten sich kurz vor Ladenschluss zwei Tatverdächtige im Außenbereich des Marktes und öffneten die Schiebetüren des Eingangsbereichs. Dadurch ermöglichten sie vier weiteren Personen, den Markt zu betreten und im Anschluss, mit gefüllten Einkaufstaschen über den weiter offen gehaltenen Eingangsbereich unter Umgehung der Kassenzone zu verlassen. Anschließend begab sich die Gruppierung zügig zu einem bereitstehenden VW-Transporter.

Am Fahrzeug befanden sich zwei weitere Tatverdächtige, bei denen sich bereits mutmaßliches Diebesgut befand. Im Transporter warteten zudem ein Fahrer sowie eine Beifahrerin. Vor dem Fahrzeug verschlossen mehrere Beteiligte die entwendeten Einkaufstaschen mit Klebeband. In diesem Moment griffen uniformierte Einsatzkräfte zu und nahmen die Personen fest.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten weitere Taschen und Koffer mit mutmaßlichem Diebesgut. Die Gruppierung hatte es offenbar gezielt auf Schokolade abgesehen. Die Ordnungshüter stellten Süßwaren im Wert von mehreren hundert Euro sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth wurden sechs der insgesamt zehn festgenommenen Tatverdächtigen im Alter zwischen 23 und 50 Jahren, alle mit Wohnsitz in Rumänien, am Samstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ jeweils Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Bandendiebstahls.

Die Beschuldigten wurden in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Von einer Vorführung des Fahrers und der Beifahrerin sowie zweier weiterer Personen wurde abgesehen. Sie zahlten Sicherheitsleistungen und befinden sich derzeit wieder auf freiem Fuß.