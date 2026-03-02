PP SCHWABEN SÜD/WEST. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West lädt Medienvertreter herzlich zur Pressekonferenz am 16.03.2026 in Memmingen ein, bei der die Polizeiliche Kriminalitätsstatistik für das Jahr 2025 vorgestellt wird.

Wann: Montag, 16. März 2026, um 14:00 Uhr

Wo: Polizeiinspektion Memmingen, Am Schanzmeister 2, 87700 Memmingen

Wie sicher ist unsere Region?

Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner und Polizeivizepräsident Micheal Haber präsentieren die aktuellen Zahlen und Entwicklungen der Kriminalitätslage im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Ebenfalls werden die zentralen Schwerpunkte und Herausforderungen der kriminalpolizeilichen Arbeit erläutert.

Nach der Vorstellung besteht die Möglichkeit für Filmaufnahmen sowie die Aufzeichnung von O-Tönen.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine kurze Teilnahmebestätigung bis spätestens 13.03.2026 per E-Mail an pp-sws.presse@polizei.bayern.de unter Angabe der Anzahl der teilnehmenden Personen.

Für Medienvertreter stehen auf dem Gästeparkplatz vor der Polizeiinspektion Memmingen reservierte Parkmöglichkeiten zur Verfügung.

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).