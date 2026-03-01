BURTENBACH. Der vermisste 88-jährige Mann aus Burtenbach konnte nach einem Hinweis aus der Bevölkerung bedauerlicherweise nur noch tot aufgefunden werden. Ein aufmerksamer Bürger hatte die Öffentlichkeitsfahndung gesehen und sich an den Pkw des Vermissten erinnert.

Zur Wahrung des Persönlichkeitsrechts bittet das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West darum, die persönlichen Daten – insbesondere das veröffentlichte Bild der Person im Rahmen der Vermisstenfahndung – zu löschen! Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. (PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).