BURTENBACH. Am Sonntag, 1. März 2026, gegen 10:25 Uhr kam es im Keller eines Einfamilienhauses zu einem Brand im Heizungsraum. Bereits nach wenigen Minuten entwickelte sich starke Rauchentwicklung. Das Feuer griff durch ein Kellerfenster auf die Außenfassade und das Dach des Hauses über. Alle Hausbewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Die alarmierten Feuerwehren aus Burtenbach, Tannhausen und Kemnat brachten den Brand zügig unter Kontrolle und verhinderten ein weiteres Ausbreiten der Flammen. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt. Das Wohnhaus ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Die Familie wird vorerst anderweitig untergebracht. Die ersten Ermittlungen wurden von der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Burgau sowie vom Kriminaldauerdienst Memmingen übernommen. Die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen; die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu‑Ulm. (KPI Memmingen - KDD)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).