ALTENSTADT / A7. Gegen 14:00 Uhr kam es auf der A7 in Fahrtrichtung Füssen kurz nach der Anschlussstelle Altenstadt zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 68-jähriger niederländischer Fahrzeugführer kam aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Dabei wurde sein Pkw an der Schutzplanke in die Luft geschleudert und überschlug sich. Das Fahrzeug landete abseits der Fahrbahn auf der linken Fahrzeugseite. Der 68-jährige Fahrzeugführer und seine 64-jährige Beifahrerin wurden im Fahrzeug eingeklemmt. Beide Insassen wurden von der Feuerwehr Altenstadt mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Wrack befreit und erlitten schwere Verletzungen. Eine Person wurde mit dem Rettungshubschrauber, die andere mit dem Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht. Der rechte Fahrstreifen wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung durch die Feuerwehren Altenstadt und Illertissen gesperrt. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. Das Fahrzeug wurde durch einen örtlichen Abschleppdienst geborgen. (APS Memmingen)

