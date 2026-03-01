MITWITZ, LKR. KRONACH. Am Sonntagnachmittag kam es im Bereich des Kreisverkehrs „Kreisel West“ an der B303 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 18-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt wurde.

Der 18-jährige Deutsche war gegen 15.15 Uhr mit seinem Motorrad der Marke Betamotor von Leutendorf kommend in den Kreisverkehr eingefahren und wollte mutmaßlich seine Fahrt in Richtung Mitwitz fortsetzen. Nach ersten Erkenntnissen verlor er bei der Ausfahrt aus dem Kreisel die Kontrolle über sein Zweirad, stürzte und kollidierte schließlich mit einer Leitplanke.

Ersthelfer leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen ein. Trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte, die auch mit einem Rettungshubschrauber eingeflogen wurden, verstarb der junge Mann noch an der Unfallstelle.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Coburg wurde ein Sachverständiger zur Klärung des genauen Unfallhergangs hinzugezogen. Dieser unterstützt die Beamten der Polizeiinspektion Kronach bei den Ermittlungen.

Der Kreisverkehr ist im betroffenen Teilstück für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.