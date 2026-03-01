BURTENBACH. Seit dem 24. Februar 2026, gegen 14:00 Uhr, wird ein 88‑jähriger Rentner aus Burtenbach vermisst. Nach bisherigen Ermittlungen ist der Vermisste wahrscheinlich mit seiner silbernen Mercedes A‑Klasse unterwegs. Er ist sehr schlecht zu Fuß und auf einen Rollator angewiesen. Weitere entfernte Hinwendungsorte sind nicht bekannt. Er fährt in der Regel nur zu nahegelegenen Supermärkten und gelegentlich über angrenzende Feldwege im Bereich Burtenbach. Es wird davon ausgegangen, dass sich der Mann in hilfloser Lage befindet.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten werden an die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer (08222) 9690-0, oder jede andere Polizeidienststelle erbeten. (PI Burgau)

Beschreibung des Vermissten:

• etwa 175 cm groß

• circa 80 kg schwer

• vermutlich bekleidet mit weiß-rot karierter Fleecejacke über einem blauen Hemd, eine blaue Jeans, schwarze Schuhe und eine ältere Kappe, grau oder blau

Die Vermisstenfahndung finden Sie hier.

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).