0301 - Polizei stoppt E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss

Hochzoll - Am Samstag (28.02.2026) war ein 24-jähriger E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss in der Peterhofstraße unterwegs.

Gegen 16.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis.

Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Der 24-Jährige besitzt die deutsch-kasachische Staatsbürgerschaft.

0302 - Polizei stoppt Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Hochzoll - Am Samstag (28.02.2026) war ein 54-jähriger Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis in der Meringer Straße unterwegs.

Gegen 19.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Dabei fiel den Beamten auf, dass der Mann keine erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen eines Autos besaß. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher.

Gegen den Autofahrer wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Der 54-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0303 - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Pfersee - Im Zeitraum vom Freitag (27.02.2026), gegen 19.30 Uhr, bis zum Samstag (28.02.2026), gegen 12.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person einen Mazda in der Ganghoferstraße.

Der Unbekannte beschädigte das Auto an der Fahrerseite. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto gegen den Randstein geschoben. Die unbekannte Person entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Verkehrsunfallflucht.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0304 - Polizei ermittelt nach körperlicher Auseinandersetzung

Innenstadt - Am Samstag (28.02.2026) kam es in der Ulmer Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen bislang drei unbekannten Männern und einem 49-Jährigen.

Gegen 22.30 Uhr schlugen die drei unbekannten Täter nach bisherigem Kenntnisstand unvermittelt auf den 49-jährigen Mann ein und flüchteten anschließend in Richtung Wertachbrücke.

Die drei unbekannten werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

Ca. 25 Jahre alt

Ca. 180 cm groß

Schwarze Jacke

Kapuze

Person 2:

Ca. 25 Jahre alt

Ca. 170 cm groß

Schnauzer-Bart

Dunkel gekleidet

Person 3:

Ca. 25 Jahre alt

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Der 49-Jährige besitzt die rumänische Staatsbürgerschaft.

0305 - Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Innenstadt - Am Freitag (27.02.2026) sprühte ein 17-Jähriger offenbar zwei Personen mit Pfefferspray am Fischmarkt ins Gesicht.

Gegen 21.00 Uhr hielt sich die Jugendgruppe vor einem Kiosk auf. Dabei zog der 17-jährige Mann unvermittelt ein Pfefferspray und sprühte es einem 19-Jährigen und einem 21-Jährigen ins Gesicht. Die beiden Männer wurden dabei leicht verletzt. Einige Passanten erlitten ebenfalls kurzzeitigen Reizhusten.

Der 17-Jährige ist seitdem flüchtig.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die Personen besitzen die syrische Staatsangehörigkeit.

0306 - Polizei ermittelt nach Gefährdung des Straßenverkehrs

Innenstadt - Am Samstag (28.02.2026) war ein 19-Jähriger alkoholisiert im Bereich der Jakoberwallstraße unterwegs.

Gegen 05.00 Uhr wurde der Mann durch die Polizei kontrolliert. Dessen Pkw erlitt nach Kollision mit dem Bordstein einen Totalschaden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 19-Jährige alkoholisiert ein illegales Autorennen austrug. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille.

Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Mannes, unterband die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme bei ihm. Am Fahrzeug entstand offenbar ein Totalschaden. Die Schadenshöhe steht derzeit noch aus.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols gegen den Fahrer.

Der 19-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Zeugen, die die Fahrt oder Beschädigungen durch das Rennen im Bereich Pfersee, Innenstadt und Hochzoll beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

0307 - Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Haunstetten-Siebenbrunn - In der Zeit vom Freitag (27.02.2026), 18.00 Uhr, bis Samstag (28.02.2026), 07.30 Uhr, besprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mit Permanentfarbe ein Garagentor in der Tegernseestraße.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen, dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süß unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

0308 - Verkehrsunfall auf der Autobahn

Autobahn A8 / AS Gersthofen / FR Stuttgart - Am Freitag (27.02.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Lkw auf der Autobahn.

Gegen 10.45 Uhr fuhr ein 44-jähriger Lkw-Fahrer auf der rechten Fahrspur in Richtung Stuttgart. Der Kleintransporter stand aufgrund einer Panne auf dem Seitenstreifen. Der Fahrer des Lkw kam nach aktuellem Stand leicht nach rechts von der Fahrbahn ab und übersah offenbar den Kleintransporter.

Es kam zum Zusammenstoß. Die wartenden Personen im Außenbereich wurden durch den Kleintransporter erfasst und schwer verletzt. Beide wurden umgehend in ein Krankenhaus verbracht.

Insgesamt entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Stuttgart für eine Stunde vollgesperrt und für ca. 1 ½ Stunden teilweise gesperrt werden.

Die Polizei ermittelt gegen den Lkw-Fahrer u.a. aufgrund einer fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsverordnung.

Der 44-Jährige Lkw-Fahrer besitzt die rumänische Staatsbürgerschaft.

Die Männer des Kleintransporters besitzen die türkische Staatsbürgerschaft.