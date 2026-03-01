NÜRNBERG. (192) Ein zunächst unbekannter Täter entwendete am Freitagabend (27.02.2026) das Fahrzeug eines Essenslieferanten in Sündersbühl. Tags darauf (28.02.2026) wurden die Fahrzeugschlüssel bei einem Ladendieb in einem Supermarkt in Schweinau aufgefunden. Gegen den 38-jährigen Tatverdächtigen stellte die Staatsanwaltschaft Haftantrag.



Der 27-jährige Essenslieferant (syrisch) wollte am Freitagabend kurz vor 20:00 Uhr eine Bestellung in der Rothenburger Straße ausliefern. Hier befragte er den bis dato noch unbekannten Täter nach einer Hausnummer. Dieser half ihm jedoch nicht weiter, ging stattdessen zu dem Fahrzeug des Lieferanten und fuhr damit davon. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung durch mehrere Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West konnte der gestohlene Seat Leon nicht mehr aufgefunden werden.

Am Samstagmittag fiel ein 38-jähriger Mann (deutsch, russisch) einem Ladendetektiv eines Supermarktes in der Schweinauer Straße ins Auge. Dieser konnte beobachten, wie der Mann mehrere Bekleidungsartikel ohne zu bezahlen aus dem Laden trug. Er hielt den Mann auf und informierte die Polizei. Bei den anschließenden Maßnahmen im Detektivbüro fanden die Beamten den Fahrzeugschlüssel des gesuchten Seat Leon auf. Dieser war von dem 38-Jährigen auf dem Parkplatz des Supermarktes geparkt worden.

Die Beamten leiteten gegen den Mann Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts diverser Diebstähle ein. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag.

Erstellt durch: Marc Siegl