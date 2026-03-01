MITTELFRANKEN. (190) Ergänzend zu den am Donnerstag (26.02.2026) veröffentlichten statistischen Daten bietet das Polizeipräsidium Mittelfranken interessierten Journalistinnen und Journalisten ein Pressegespräch an. Hierbei haben Medienschaffende zum einen die Möglichkeit, Fragen an Herrn Polizeivizepräsidenten Ulrich Rothdauscher und Herrn Polizeidirektor Ingo Lieb zu richten. Zum anderen stehen Herr Rothdauscher und Herr Lieb für Einzelinterviews zur Verfügung.



Wir laden Sie hierzu am morgigen Montag, den 02.03.2026, um 10:00 Uhr, in das Polizeipräsidium Mittelfranken am Jakobsplatz 5, 90402 Nürnberg (Zugang bitte über Eingang Jakobsplatz), ein. Wir bitten Sie höflichst, Ihre Anwesenheit unter der Rufnummer 0911 2112 - 1030 oder per E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de anzukündigen.



"NULL RISIKO - 100 % LEBEN"

Besonders möchten wir auf die bereits im Januar 2026 gestartete Social-Media-Kampagne aufmerksam machen. Unter dem anpassbaren Motto 'NULL RISIKO - 100 % LEBEN' haben wir auf unseren polizeieigenen Social-Media-Kanälen bereits zahlreiche Posts rund um das Thema Sicherheit im Straßenverkehr veröffentlicht und hierbei wichtige Hinweise platziert. Erstmals stellen wir in den kommenden Tagen in diesem Rahmen wichtige Botschaften zur Verkehrsunfallstatistik 2025 vor. Unsere Beiträge zur Verkehrssicherheit in den sozialen Medien sind unter folgenden Links abrufbar:

Erstellt durch: Christian Seiler