WALLENFELS, LKR. KRONACH. Am Freitagabend verschafften sich bislang unbekannte Personen Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Bereich „Am Reupoldsberg“. Die Kriminalpolizei Coburg bittet um Hinweise.

Die Tat ereignete sich zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen standen ein Fenster sowie die Terrassentür offen, als die Anwohner zu ihrem Anwesen zurückkehrten. Klassische Aufbruchspuren konnten nicht festgestellt werden. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass es den Einbrechern gelang schadlos die Terassentür zu öffnen.

Im Inneren durchsuchten die Unbekannten augenscheinlich sämtliche Räumlichkeiten. Schränke und Schubladen standen offen. Den Einbrechern gelang es offenbar, diverse Schmuckgegenstände und Bargeld zu entwenden. Die Höhe des Diebesgutes ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich „Am Reupoldsberg“ gemacht haben, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.