SCHWARZENBACH A.WALD, LKR. HOF. Unbekannte Täter brachen am Freitagnachmittag in ein Wohnanwesen in der Lippertsgrüner Straße ein. Die Kriminalpolizei Hof übernahm die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise.

Der Einbruch ereignete sich zwischen 16.30 Uhr und 19.45 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam über ein aufgebrochenes Kellerfenster Zutritt zu dem Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld.

Ein Zeuge beobachtete gegen 18.20 Uhr drei dunkel gekleidete Männer, die aus der Nähe des betroffenen Anwesens in Richtung Bundesstraße B173 liefen. Ob es sich hierbei um die Einbrecher handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Hof bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Lippertsgrüner Straße beziehungsweise in Richtung der B173 wahrgenommen haben, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 zu melden.