KELHEIM. Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet am Samstag, 28.02.2026, gegen 23:00 Uhr eine im Neubau befindliche Halle der Stadtwerke Kelheim in der Goldbergstraße in Brand.

Zur Stunde dauern die Löscharbeiten, die durch ca. 100 Einsatzkräfte der umliegenden Wehren geleistet werden, noch an. Bislang sind keine Verletzungfolgen zu beklagen. Der Gebäudeschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen unteren sechsstelligen Eurobetrag. In der Halle befanden sich technische Gerätschaften sowie Materialien und Baustoffe, deren mögliche Beschädigungen derzeit noch nicht absehbar sind.

Nach polizeilichem Erstzugriff durch Kräfte der PI Kelheim werden die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Klärung der noch nicht bekannten Brandursache, durch die Kripo Landshut übernommen.

