LANDSHUT. Am 28.02.2026 zwischen 16:45 Uhr und 19:00 Uhr war am City Center Landshut eine Vielzahl an Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst, THW und Polizei im Einsatz.

Grund hierfür war ein Fahrzeugbrand eines PKWs der Marke Audi in der Tiefgarage, Ebene U1, des Gebäudekomplexes. Das gesamte CCL musste für die Dauer des Einsatzes evakuiert und der Bereich der Podewilsstraße zwischen Christoph-Dorner-Straße und Maximilianstraße gesperrt werden. Als Brandursache wird nach aktuellem Kenntnisstand von einem technischen Defekt ausgegangen. Durch die beim PKW-Brand entstandene Rauchentwicklung wurden 4 Personen leicht verletzt, wobei nur eine Person zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus verbracht wurde. Am Brandobjekt entstand ein Sachschaden in unterer fünfstelliger Höhe. Die umstehenden Fahrzeuge wurden lediglich durch die Löscharbeiten verunreinigt. Hierbei ist bislang keine entstandener Sachschaden bekannt. Gegen 18:35 Uhr wurde das CCL wieder zum Betreten freigegeben.

Veröffentlicht am 28.02.2026, 20:50 Uhr