SULZBERG / OTTACKER. Am Samstag den 28.02.2026, gegen 09:10 Uhr, kam es in einem Mehrparteienhaus zu einem Brand.

Dieser entstand nach derzeitigem Ermittlungsstand in einer Wohnung im 1. OG des Wohngebäudes, und griff in der Folge auf die Wohnung darüber und den Dachstuhl des Gebäudes über. Die alarmierten Feuerwehren Sulzberg, sowie Moosbach, Kempten und St. Mang konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen und ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern. Der Gebäudeschaden ist jedoch beträchtlich und wird auf einen mittleren, sechsstelligen Betrag geschätzt. Alle Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen. Zwei Anwohner erlitten jedoch eine leichte Rauchvergiftung und wurden zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nach aktuellem Stand nicht. Eine in der Brandwohnung befindliche Katze konnte durch die Feuerwehrkräfte gerettet werden. Der Gebäudekomplex ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Die Anwohner wurden vorerst in privaten Unterkünften sowie in Unterkünften welche durch die Gemeinde organisiert wurden, untergebracht. Die ersten Ermittlungen am Brandort wurden durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Kempten, sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen übernommen. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Klärung der Brandursache werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Kempten geführt. (KPI Memmingen – KDD)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).