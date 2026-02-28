HERRIEDEN. (188) Am Samstagnachmittag (28.02.2026) ereignete auf der Staatsstraße 2248 südlich von Herrieden (Lkrs. Ansbach) ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Der 18-jährige Motorradfahrer verstarb noch am Unfallort.



Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wollte die 28-jährige Fahrerin eines VW gegen 13:10 Uhr auf die Staatsstraße 2248 auffahren. Hierbei übersah sie offenbar ein aus Richtung Herrieden kommendes Motorrad. Beim Zusammenstoß erlitt der 18-jährige Motorradfahrer so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Polizeiinspektion Feuchtwangen nimmt den Unfall vor Ort auf. Die Beamten werden hierbei zur Klärung der genauen Unfallursache von einem Gutachter unterstützt. Die St2248 ist für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen voll gesperrt.



