BAMBERG. Zeugen bemerkten am Samstagvormittag Rauchwolken aus einem Fenster im siebten Stock eines Hochhauses ziehen und alarmierten die Feuerwehr. Deren Einsatzkräfte fanden eine leblose Frau in der Wohnung. Sie wurde vor Ort reanimiert und kam in einem lebensbedrohlichen Zustand in ein Krankenhaus.

Der Brandrauch zog gegen 7 Uhr aus dem Fenster eines Hochhauses in der Seewiesenstraße. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr öffneten gewaltsam dir Tür, brachten ein Feuer in den Räumlichkeiten unter Kontrolle und die zunächst leblose Frau ins Freie. Nach einer Reanimation kam sie schwerverletzt in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen handelt es sich um eine 52 Jahre alte Deutsche.

Weitere Personen befanden sich nicht in der Wohnung.

Beamte der Kriminalpolizei Bamberg übernahmen die Ermittlungen zur Brandursache vor Ort. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro.