BURGERBRACH, LKR. BAMBERG. Nachdem im Internet ein Video verbreitet worden war, das einen Hundehalter beim Schlagen seines Tieres zeigen soll, haben Polizei und zuständige Behörden Ermittlungen aufgenommen. Das Video soll nach derzeitigen Erkenntnissen am 15. Januar 2026 entstanden sein.

Eine Tierschutzorganisation hatte das Material öffentlich gemacht und Anzeige erstattet. Zudem wurde das zuständige Veterinäramt am Landratsamt Bamberg informiert. In der Folge leitete die Staatsanwaltschaft Bamberg ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein.

Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Geschehens sowie zu den Hintergründen dauern derzeit an. Polizei und Veterinäramt stehen hierzu in engem Austausch.

Der betroffene Hund wurde zwischenzeitlich vom bisherigen Halter freiwillig abgegeben und befindet sich nun in der Obhut einer neuen Familie.