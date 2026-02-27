DEGGENDORF. Der Aufenthaltsort der seit 26.02.2026 vermissten 46-Jährigen aus Deggendorf konnte ermittelt werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen!

Veröffentlicht: 27.02.2026, 18:45 Uhr