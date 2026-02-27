TRIFTERN, LKR. ROTTAL-INN. FEILITZSCH, LKR. HOF. Im Zeitraum vom 24.02.2026 (Dienstag) bis 26.02.2026 (Donnerstag) kam es zu einem Fall von Telefonbetrug. Die Tatverdächtigen konnten festgenommen werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern hat die Ermittlungen übernommen.

Bereits seit 24.02.2026 erhielt ein 61-jähriger Mann immer wieder Anrufe von angeblichen Polizeibeamten. Unter dem Vorwand, es stehe in naher Zukunft ein Einbruch in sein Wohnhaus bevor, würde man seine gesamten Wertgegenstände zur sicheren Verwahrung abholen.

Der Geschädigte wurde durch die wiederholten Anrufe unter Druck gesetzt und musste ständig erreichbar bleiben. Am 26.02.2026, gegen 12:15 Uhr, gelang es den Tätern durch ihre gezielte Gesprächsführung, den Mann zur Übergabe von Münzen und Bargeld im niedrigen vierstelligen Eurobereich an einen männlichen Abholer zu bewegen. Der Betrug fiel hierbei nicht auf.

Gegen 15:30 Uhr kontrollierten Schleierfahnder im Bereich Feilitzsch ein Fahrzeug mit zwei deutschen Insassen im Alter von 21 und 19 Jahren. Bei der Kontrolle wurden mehrere Münzen sowie eine Geldkassette aufgefunden. Durch weitere Ermittlungen konnte herausgefunden werden, dass sich die Täter zum Tatzeitpunkt an der Anschrift des 61-jährigen Mannes aufgehalten haben und es sich bei den aufgefundenen Gegenständen um die Tatbeute handelt.

Die beiden Tatverdächtigen wurden daraufhin vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen wurden von der Staatsanwaltschaft Landshut und der Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut erging ein Haftbefehl wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs. Die beiden Männer wurden in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingelliefert.

Das Polizeipräsidium Niederbayern appelliert erneut – Seien Sie misstrauisch!

Warnsignale am Telefon:

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Auch nicht durch angeblich dringende Ermittlungen! Legen Sie einfach auf!

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und beenden Sie das Gespräch, sobald sich jemand nach Ihren finanziellen Verhältnissen erkundigt.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 27.02.2026, 14:55 Uhr