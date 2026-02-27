RIEDEN AM FORGGENSEE. Am Freitagmittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B16 Höhe der Abzweigung nach Rieden am Forggensee. Eine 63-Jährige deutsche Pkw-Fahrerin befuhr mit ihrem Fahrzeug zunächst die B16 aus Richtung Füssen kommend in Fahrtrichtung Marktoberdorf. Anschließend bog sie hinter einem unbeteiligten Pkw nach links über die Gegenfahrspur nach Rieden am Forggensee ab. Hierbei übersah die 63-Jährige, vermutlich aufgrund des Pkws vor ihr, ein ihr entgegenkommendes Motorrad. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Das Motorrad war mit dem 64-Jährigen deutschen Fahrer besetzt, sowie mit seiner 55-Jährigen deutschen Mitfahrerin. Bei dem Zusammenprall wurden die beiden Personen vom Motorrad auf die Straße geschleudert. Hierbei verletzte sich der 64-Jährige Fahrer lediglich leicht. Seine Mitfahrerin erlitt schwere Verletzungen. Die beiden wurden zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die 63-Jährige Pkw-Lenkerin blieb unverletzt. Am Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Pkw wurde ebenfalls nicht unerheblich beschädigt. Insgesamt entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von 40.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme, dem Abtransport der Verletzten sowie der Abschleppung des Motorrads war die B16 für die Dauer von etwa einer Stunde zeitweise vollgesperrt. Die 63-Jährige Pkw-Fahrerin erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund der fahrlässigen Körperverletzung, sowie ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren. (PI Füssen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).