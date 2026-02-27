0298 – Polizei vollzieht Durchsuchungsbeschlüsse im Zusammenhang mit Rauschgiftdelikten

Aichach – In der Pressemitteilung Nr. 0295 berichteten wir Folgendes:

---------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg ----------

Aichach – Am Donnerstag (26.02.2026) fand eine geplante und großangelegte Durchsuchungsaktion unter Führung der Kriminalpolizei Augsburg im Auftrag der Staatsanwaltschaft Augsburg statt.

Ab 06:00 Uhr durchsuchten unter anderem Beamte der Kriminalpolizei sowie der Bereitschaftspolizei 13 Objekte im Raum Aichach und in Oberbayern. Hierbei konnten die Beamten umfangreiches Beweismaterial, Kokain im zweistelligen Grammbereich, mehrere hundert Gramm Cannabis sowie Waffen sicherstellen

Gegen zwei Beschuldigte im Alter von 38 sowie 19 Jahren vollzogen die Beamten Haftbefehle des Amtsgerichts Augsburg. In einem weiteren Fall wurde bei einem 46-jährigen Deutschen aufgrund der sichergestellten Menge an Betäubungsmitteln nach Prüfung durch die Staatsanwaltschaft Augsburg ein Haftbefehl beim Amtsgericht Augsburg beantragt. Die Männer besitzen alle die deutsche Staatsangehörigkeit.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg sowie der Polizeiinspektion Aichach dauern an.

Die drei Beschuldigten werden am Donnerstagnachmittag (26.02.2026) einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Augsburg vorgeführt.

Ab hier neu:

Die drei Beschuldigten wurden am Donnerstag (26.02.2026) einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser setzte die Haftbefehle gegen den 19-Jährigen sowie den 46-Jährigen in Vollzug. Der Haftbefehl gegen den 38-Jährigen wurde außer Vollzug gesetzt. Der 19-Jährige sowie der 46-Jährige befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

0299 – Nach Verkehrsunfall – Polizei sucht Zeugen

Friedberg / BAB 8 / FR Stuttgart – Am Freitag (27.02.2026) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Kleintransporter und einem Porsche Taycan auf der A 8 in Fahrtrichtung Stuttgart.

Gegen 08.00 Uhr befuhr der 37-jährige Fahrer des Porsche den linken Fahrstreifen zwischen der Anschlussstelle Dasing und Friedberg mit ca. 120 km / h. Auf Höhe der Ortschaft Bitzenhofen wechselte ein bislang unbekannter Kleintransporter erst vom rechten auf den mittleren und schließlich auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah er den Porsche. Dieser musste ausweichen und touchierte die Betongleitwand. Der Kleintransporter setzte seine Fahrt anschließend fort. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Bei dem Kleintransporter handelte es sich vermutlich um ein Handwerkerfahrzeug. Bei dem Fahrer dürfte es sich um eine männliche Person gehandelt haben.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Autobahnpolizeistation Gersthofen unter der Telefonnummer: 0821/323-1910 entgegen.

0300 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Adelsried / BAB 8 / FR Stuttgart – Am Freitag (27.02.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pannenfahrzeug auf der A 8 zwischen der Anschlussstelle Neusäß und Anschlussstelle Adelsried. Zwei Personen wurden dabei schwer verletzt.

Gegen 11.00 Uhr befanden sich ein 24-Jähriger sowie ein 59-Jähriger mit ihrem Transporter aufgrund einer Panne auf dem Standstreifen. Der 44-jährige Fahrer des LKW befuhr den rechten Fahrstreifen. Hierbei kam dieser offenbar zu weit nach rechts und es kam zum Zusammenstoß mit dem Transporter. Dabei wurden der 24-Jährige sowie der 59-Jährige von ihrem Transporter erfasst. Der 24-Jährige sowie der 59-Jährige wurden dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme war die Fahrbahn für ca. eine Stunde vollgesperrt. Im Anschluss waren sowohl der rechte als auch der mittlere Fahrstreifen für rund eineinhalb Stunden gesperrt.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 44-Jährigen.

Der 24-Jährige sowie der 59-Jährige besitzen die türkische Staatsangehörigkeit. Der 44-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.