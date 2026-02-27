MARKTBREIT, LKR. WÜRZBURG. Seit Freitagvormittag wird ein 79-Jährige vermisst. Die Polizei ist seither auf der Suche und bittet nun auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 79-jährige Friedrich Wagner hatte zuletzt am Donnerstagabend Kontakt zu Angehörigen und wurde heute, 27.02.26 als vermisst gemeldet. Die Polizei sucht zusammen mit weiteren Rettungseinheiten seitdem nach der Vermissten. Dem Sachstand nach könnte sich Herr Wagner in einer psychischen Ausnahmesituation befinden.

Die 79-Jährige wird wie folgt beschrieben:

Circa 170 cm groß und circa 70 kg schwer

Weiß-graue Haare

Zur Kleidung des Mannes ist aktuell nichts bekannt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. 09321/141-0 entgegen.