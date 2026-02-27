RIEDEN AM FORGGENSEE. Am Abend des 25.02.2026 kam es in einem Asylbewerberwohnheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung von zwei Bewohnern. Ein verbaler Streit in der dortigen Gemeinschaftsküche eskalierte derart, dass ein 38-jähriger somalischer Staatsbürger einen 37-jährigen türkischen Staatsangehörigen erst mit einem Schlüssel und dann mit einem Küchenmesser attackierte. Das Opfer konnte den mutmaßlichen Täter mittels eines Stuhles auf Distanz halten, so dass Stichverletzungen verhindert werden konnten. Schließlich kam es zu einem Gerangel bei dem zwei hinzukommende Bewohner des Asylbewerberwohnheims den mutmaßlichen Täter entwaffnen konnten. Dieser sowie das Opfer wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Die Einsatzkräfte der Polizei Füssen sowie der Bereitschaftspolizei Dachau konnten den mutmaßlichen Täter schließlich vor dem Asylbewerberwohnheim widerstandslos festnehmen. Selbiger wurde am Folgetag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Kempten vorgeführt, welcher gemäß Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten einen Untersuchungshaftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdeliktes und Körperverletzung erließ. Der mutmaßliche Täter wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Kempten unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten geführt. (KPI Kempten)

