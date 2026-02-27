PP SCHWABEN SÜD/WEST. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West verzeichnet auch für das Jahr 2025 einen weiteren Rückgang der Unfallzahlen gegenüber dem Vorjahr. Besonders hervorzuheben ist, dass die Zahl der Verkehrstoten mit 34 ein Allzeittief erreicht hat.

Polizeivizepräsident Michael Haber stellte diese Entwicklung im Rahmen einer Pressekonferenz vor und betonte, dass neben den positiven Signalen auch weiterhin Herausforderungen bestehen. Erfreulich ist zudem die Entwicklung bei den Schwerverletzten, die um 9,19 Prozent zurückgingen. Die Auswertung zeigt jedoch nach wie vor wiederkehrende Unfallursachen, wie nicht eingehaltene Sicherheitsabstände, nicht angepasste Geschwindigkeit und Vorfahrtsverstöße. Vor diesem Hintergrund setzt die Polizei verstärkt auf Kontrollen, insbesondere zu Abstand und Geschwindigkeit, auf Handykontrollen am Steuer sowie auf verstärkte Präventionsarbeit und die Zusammenarbeit mit Kommunen und Schulen. Maßnahmen zur Schulwegsicherheit und die Radfahrausbildung leisten dabei einen wichtigen Beitrag.

Besorgt stimmt die Polizei über den Anstieg alkoholbedingter Unfälle, weshalb dieser Bereich künftig ein besonderer Schwerpunkt von Kontrollen und Aufklärung sein wird, um die positive Entwicklung zu stabilisieren und weitere Verbesserungen der Verkehrssicherheit zu erreichen.

Polizeivizepräsident Michael Haber zur Verkehrsunfallstatistik:

„Dass die Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle zurückgeht, stimmt uns erleichtert. Dennoch gilt: Jeder einzelne Todesfall im Straßenverkehr ist einer zu viel. Häufig ereignen sich diese schlimmen Unfälle auf Landstraßen, wo hohe Geschwindigkeit oft tödlich endet. Deshalb handeln wir konsequent gegen Raser und Temposünder. Zugleich wollen wir der veränderten Mobilität gerecht werden und besonders Fahrrad- und Pedelec‑Nutzende stärker für Gefahren im Straßenverkehr sensibilisieren.“

Hier finden Sie die ausführliche Verkehrsunfallstatistik. (PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013.