RATTELSDORF, LKR. BAMBERG. Nach zwei Vorfällen am Mittwochnachmittag und Donnerstagnachmittag ermittelt die Kriminalpolizei Bamberg wegen eines verdächtigen Ansprechens eines Kindes und bittet um Zeugenhinweise.

Ein siebenjähriger Junge befand sich am Mittwoch gegen 15.30 Uhr auf dem Heimweg von der Grundschule Rattelsdorf. Sein Weg führte ihn über die Grabenstraße zur Überführung der B4 und weiter über den Radweg nahe der Kreisstraße BA 32. Kurz vor dem Radweg fiel ihm ein Mann auf, der auf einem Fahrrad saß. Nachdem das Kind an ihm vorbeigelaufen war, stieg der Unbekannte vom Fahrrad ab und folgte dem Jungen wortlos über eine Strecke von etwa 50 Metern.

Am Donnerstagnachmittag, ebenfalls gegen 15.30 Uhr, kam es an derselben Örtlichkeit zu einem ähnlichen Vorfall. Der Mann hielt sich erneut mit seinem Fahrrad dort auf. Als der Siebenjährige an ihm vorbeiging, folgte der Unbekannte ihm erneut und hielt ihn diesmal am Arm fest. Das Kind schrie den Mann an, er solle ihn in Ruhe lassen. Daraufhin ließ der Unbekannte von ihm ab. Der Junge blieb unverletzt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Beschreibung des Mannes:

zirka 30 bis 40 Jahre alt

etwa 1,80 Meter groß

heller Hauttyp

keine erkennbaren Tätowierungen

trug entweder eine grüne Jacke oder eine grüne Hose

Beschreibung des Fahrrads:

schwarz-weißes Erwachsenenfahrrad

überwiegend schwarz mit weißer Gabel

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die an den genannten Tagen im Rattelsdorf verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die beschriebene Person geben können, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.