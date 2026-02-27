PASSAU, LANDSHUT. Aktuell kommt es überwiegend im Raum Passau und vereinzelt auch in s Landshut wieder vermehrt zu Anrufen sog. Telefonbetrüger. Es ist nicht auszuschließen, dass weitere Teile Niederbayerns im Laufe des Tages davon betroffen sind. Bislang kam es noch zu keiner Übergabe von Geld oder Wertsachen.

Die Betrüger versuchen, die Angerufenen zur Herausgabe von Bargeld und Wertsachen zu bringen. Sie geben unter anderem an, ein naher Verwandter sei schwer erkrankt und fordern Bargeld für ein teures Medikament zur Behandlung des Angehörigen. Auch aber rufen "falsche Polizeibeamte" an, die angeben, dass in der Nachbarschaft Einbrecher unterwegs seien, weshalb die Wertgegenstände übergeben werden sollen.

Seien Sie misstrauisch – Warnsignale am Telefon

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht, durch angeblich dringende Ermittlungen! Legen Sie einfach auf!

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und beenden Sie das Gespräch, sobald sich jemand nach Ihren finanziellen Verhältnissen erkundigt.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 27.02.2026, 12.25 Uhr