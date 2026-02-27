HAUZENBERG, LANDKREIS PASSAU. Eine 82-jährige Frau wurde durch ein vorgetäuschtes Gewinnspiel zur Übersendung eines mittleren vierstelligen Eurobetrags veranlasst. Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern hat die Ermittlungen übernommen.

Am Donnerstag (26.02.2026) gegen 10.00 Uhr erhielt die Seniorin einen Anruf von bislang unbekannten Personen. Diese behaupteten, sie habe im Jahr 2020 an einem Gewinnspiel teilgenommen, aus dem nun Forderungen im hohen vierstelligen Eurobereich entstanden seien. Um eine Gerichtsverhandlung zu vermeiden, müsse sie einen mittleren vierstelligen Eurobetrag bezahlen.

Durch geschickte Gesprächsführung wurde die Frau dazu bewegt, ein Kuvert mit Bargeld zu versenden.

Nachdem der Betrug aufgefallen war, erstattete die Frau Anzeige. Das Geldkuvert konnte hierauf in einem Postverteilungszentrum abgefangen werden. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern.

Das Polizeipräsidium Niederbayern appelliert erneut – Seien Sie misstrauisch!

Seien Sie vorsichtig bei unerwarteten Gewinnversprechen oder Zahlungsforderungen. Seriöse Gewinnspiele fordern keine Gebühren oder Zahlungen, um angebliche Gewinne auszuzahlen oder Forderungen abzuwenden.

Geben Sie am Telefon keine persönlichen Daten oder Informationen zu früheren Vertragsabschlüssen preis. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und beenden Sie im Zweifel das Gespräch.

Versenden Sie niemals Bargeld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel. 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 27.02.2026, 12:00 Uhr