312. Verkehrsunfall; zwei Personen verletzt – Sendling-Westpark

Am Donnerstag, 26.02.2026, gegen 17:05 Uhr, fuhr ein Linienbus der MVG auf der Hansastraße stadtauswärts. Vor der Kreuzung zur Garmischer Straße scherte ein bislang unbekannter Pkw von dem dortigen Abbiegestreifen kurz vor dem Bus ein, so dass dieser eine Gefahrenbremsung einleiten musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Daraufhin stürzte eine 30-Jährige mit togoischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München mitsamt ihrem Kinderwagen im Bus. Die 30-Jährige sowie ihr einjähriges Kind (ebenfalls mit togoischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München) wurden dabei leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Alle weiteren Fahrgäste blieben unverletzt.

Der unbekannte Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere zur Fahrzeugmarke und dessen Kennzeichen, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

313. Festnahme eines Tatverdächtigen nach organisiertem Callcenterbetrug; sog. Schockanruf – Aubing

-siehe Medieninformation vom 26.02.2026, Nr. 310

Wie bereits berichtet, wurde am Mittwoch, 25.02.2026, eine über 75-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München Opfer eines sog. Schockanrufes, in dessen Verlauf die Seniorin Gold- und Silbermünzen an einen bis Dato unbekannten Abholers übergeben hatte. Nach der Übergabe entfernte sich der Abholer in unbekannte Richtung. Der Vermögensschaden wurde auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Am Donnerstag, 26.02.2026, gegen 10:50 Uhr, wurde ein 45-Jähriger mit polnischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in Berlin am Münchner Hauptbahnhof durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion 16 (Hauptbahnhof) einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnten mehrere Wertgegenstände festgestellt werden, die im weiteren Verlauf dem Schockanruf zugeordnet werden konnten.

Alle Münzen der über 75-Jährigen konnten hierbei aufgefunden werden. Diese sowie mehrere Mobiltelefone und Bargeld, welches der 45-Jährige mit sich führte, wurden sichergestellt.

Der 45-Jährige wurde festgenommen und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Das Kommissariat 61 führt weiterhin die Ermittlungen.