VILSHOFEN A. D. DONAU, LKR. PASSAU. In der Zeit von Donnerstag, 26.02.2026, 22.30 Uhr, bis Freitag, 27.02.2026, 06.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen BMW X5. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Keyless-Go-Technik des Fahrzeugs umgangen.

Der BMW war in der Hauseinfahrt des 44-jährigen Halters abgestellt. Dieser bemerkte gegen 06.30 Uhr das Fehlen seines Fahrzeugs. Die Täter hatten wohl unter Überwindung der Sicherungseinrichtung das Auto gestartet und waren mit dem Wagen in unbekannte Richtung geflüchtet.

Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Aidenbacher Straße oder der Kloster-Mondsee-Straße in Vilshofen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Passau unter der Telefonnummer 0851/9511-0 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 27.02.2026, 10:50 Uhr