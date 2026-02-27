MARKTREDWITZ, LKR. WUNSIEDEL. Freitagmorgen kam es auf der Bundesstraße 303 bei Marktredwitz zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrern, bei dem beide Männer schwere Verletzungen erlitten haben.

Gegen 7.45 Uhr ereignete sich der folgenschwere Zusammenstoß auf der B303, Anschlussstelle Nord, zwischen einem 46-jährigen Mercedes-Fahrer und einem 35-jährigen Ford-Fahrer. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 46-Jährige, der mit seinem Fahrzeug östlich in Richtung Wunsiedel unterwegs war, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Fahrzeug des 35-Jährigen. Einsatzkräfte der Polizei, des Rettungsdienstes und der Feuerwehr eilten daraufhin zur Unfallstelle. Beide Fahrzeugführer erlitten durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen, der 35-Jährige musste durch die Feuerwehr aus seinem Ford befreit werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hof kam ein Sachverständiger an die Unfallstelle und unterstützte die Beamten der Polizei Marktredwitz bei der Klärung der Unfallursache. Aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme ist die Unfallstelle noch bis etwa 11 Uhr gesperrt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro.