FORSTINNING, LANDKREIS EBERSBERG. In der Nacht von Mittwoch (25.02.2026) auf Donnerstag (26.02.2026) brachen Unbekannte in einen Firmenkomplex im Gewerbegebiet Forstinning ein. Sie gingen gezielt die in den Firmen befindlichen Tresore an. Dabei erbeuteten die Täter einen mittleren vierstelligen Betrag.

Unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln von Fenstern in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Zugang zu einem Firmengebäude in der Römerstraße in Forstinning. Dort gingen sie gezielt die in den Räumlichkeiten befindlichen Tresore an. Diese wurden gewaltsam aufgebrochen und die darin aufbewahrten Gegenstände sowie das Bargeld entwendet. Insgesamt entstand ein Beuteschaden der aktuell auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt wird. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden dürfte um ein Vielfaches höher liegen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Erding hat die weiteren Ermittlungen zu den Einbrüchen übernommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08122 968-0 zu melden.