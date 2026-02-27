OFTERSCHWANG. Am Donnerstagabend geriet eine Holzhütte auf dem Gelände eines Golfplatzes in Vollbrand. Es entstand ein Schachschaden im fünfstelligen Bereich.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen nutzte der Eigentümer die Hütte zur Lagerung von Heuballen sowie landwirtschaftlichen Geräten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass sich aufgrund von Feuchtigkeit einer der Heuballen infolge eines inneren Gärprozesses selbst entzündete. Das Feuer griff rasch auf die gesamte Hütte über, sodass diese in Vollbrand geriet. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Vor Ort waren ca. 85 Einsatzkräfte der freiwillige Feuerwehr Sonthofen, Ofterschwang, Bolsterlang, Hüttenberg-Westerhofen, Blaichach und Sigishofen sowie die Kreisbrandinspektion Oberallgäu. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch die Polizeiinspektion Sonthofen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. (PI Sonthofen)

