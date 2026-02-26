CADOLZBURG. (186) Vermutlich am Aschermittwoch (18.02.2026) entwendeten bislang unbekannte Täter zum Abtransport bereitgelegte Holzstämme zwischen Roßendorf (Cadolzburg) und Horbach (Langenzenn). Die Polizeiinspektion Zirndorf ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Die Holzstämme (etwa 30 Kubikmeter) waren abseits der Verbindungsstraße zwischen den beiden Orten etwa 200 Meter nördlich von Roßendorf aufgestapelt. Die bislang unbekannten Täter müssen die Stämme auf mindestens einen Lkw aufgeladen und abtransportiert haben. Der Wert der Beute wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Zirndorf hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die in dem Bereich an dem Tag Lkws mit Holz – möglicherweise beim Aufladen – beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0911 96927-0 zu melden.



