0291 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Lechhausen – Am Mittwoch (25.02.2026) beschädigte eine bislang unbekannte Person ein Auto im Parkhaus eines Supermarktes in der Meraner Straße.

In der Zeit von 07.45 Uhr bis 08:45 Uhr schlug ein unbekannter Täter offenbar die Heckscheibe an dem geparkten Opel ein. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0292 – Polizei ermittelt nach Fahrt unter Drogen

Lechhausen – Am Donnerstag (26.02.2026) war ein 18-Jähriger unter Drogeneinfluss und alkoholisiert mit einem E-Scooter in der Zugspitzstraße unterwegs.

Gegen 00.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten und eine Alkoholisierung des Mannes fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 18-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 18-Jährigen.

Der 18-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0293 – Polizei ermittelt nach Fahrt unter Alkoholeinfluss

Lechhausen – Am Donnerstag (26.02.2026) war ein 28-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Neuburger Straße unterwegs.

Gegen 00.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten die Alkoholisierung des Mannes fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 28-Jährigen.

Der 28-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0294 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung und Widerstand

Innenstadt – Am Donnerstag (26.06.2026) kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 21-Jährigen und einem 23-Jährigen in einer Diskothek in der Halderstraße.

Gegen 01.15 Uhr verwehrte der 21-Jährige dem 23-Jährigen in Ausübung seiner Tätigkeit in der Diskothek den Zutritt. In der Folge kam es zu einer verbalen Streitigkeit. Dabei beleidigte der 23-Jährige den 21-Jährigen. Anschließend kam es zu wechselseitigen Schlägen. Verletzt wurde offenbar keiner der beiden. Bei Eintreffen der Streifen flüchtete der 23-Jährige zunächst zu Fuß. Ein Polizeibeamter konnte den Mann jedoch stoppen und festnehmen. Bei der Fesselung leistete der 23-Jährige Widerstand gegen die Beamten.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Körperverletzung gegen den 21-Jährigen sowie wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 23-Jährigen.

Der 21-Jährige besitzt die deutsche sowie die türkische Staatsangehörigkeit. Der 23-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.