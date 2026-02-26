HENGERSBERG, LKR. DEGGENDORF. Am 25.02.2026 kam es zu einem Waldunfall, bei sich ein 86-Jähriger tödliche Verletzungen zuzog.

Nach derzeitigem Stand der Untersuchungen befand sich der Mann für Baumfällarbeiten alleine im Wald bei Killersberg. Beim Fällen eines Baumes wurde er gegen 14.30 Uhr von einem gefällten Baum eingeklemmt und zog sich zunächst schwerwiegende Verletzungen zu. Er konnte noch selbstständig Hilfe rufen. Sofort eingeleitete Rettungsmaßnahmen blieben aber erfolglos und der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Ermittlungen wurden noch vor Ort von der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen. Die Baugenossenschaft, welche ebenfalls anwesend war, ist miteingebunden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 26.02.2026, 14.50 Uhr