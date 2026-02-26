ROßTAL. (185) In der Zeit von Dienstagabend (24.02.2026) bis Mittwochmorgen (25.02.2026) brachen bislang unbekannte Täter zwei in Roßtal, Landkreis Fürth, abgestellte Fahrzeuge auf. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die unbekannten Täter in der Straße Am Wasserturm in einen dort abgestellten weißen Opel Vivaro ein und entwendeten aus diesem einen Laptop samt Kopfhörer. Aus einem am Kirchberg abgestellten grauen Skoda Fabia wurden ebenfalls elektronische Geräte entwendet.

In beiden Fällen wurde bei den Fahrzeugen die Seitenscheibe eingeschlagen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Den Wert der Beute beziffern die Beamten auf knapp 2.000 Euro.

Die Ermittler der Polizeiinspektion Stein bitten Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 96 78 24 0 zu melden.



Präventionshinweis Ihrer Polizei:

Vermeiden Sie es, Wertgegenstände wie Laptops, Taschen oder Mobiltelefone sichtbar im Fahrzeug liegen zu lassen – auch bei kurzer Abwesenheit. Selbst der Kofferraum bietet keinen ausreichenden Schutz. Nehmen Sie Elektronik und persönliche Dokumente beim Verlassen des Wagens grundsätzlich mit und überprüfen Sie, ob ihr Fahrzeug verschlossen ist.



Erstellt durch: Oliver Trebing / bl