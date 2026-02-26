PENZBERG, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. Ermittler der Kriminalpolizei Weilheim durchsuchten mit richterlichem Beschluss am Dienstag, den 10. Februar 2026, ein Wohnanwesen. Hierbei stießen sie auf größere Mengen Betäubungsmittel. Bei Anschlussdurchsuchungen in zwei weiteren Objekten konnten ebenfalls diverse Rauschmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Das Fachkommissariat für Rauschgiftdelikte übernahm die weitere Sachbearbeitung in dem Fall. Zwei Tatverdächtige befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Im Rahmen von Ermittlungen durch das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizei Weilheim wurde, auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft, ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss für ein Wohnobjekt in Penzberg erlassen. Die Maßnahme richtete sich gegen einen 36-jährigen Deutschen, der im Verdacht steht, sich möglicherweise eines Delikts aus dem Bereich der Sexualkriminalität strafbar gemacht zu haben.

Die Ermittler durchsuchten die entsprechende Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Penzberg am Dienstag, den 10. Februar 2026. Hierbei konnten über 50 Gramm Crystal Meth und ca. 40 Gramm Amphetamin aufgefunden werden.

Aufgrund dessen hat das Fachkommissariat 4 (Rauschgiftdelikte) der Kripo Weilheim noch vor Ort die Sachbearbeitung übernommen. Die Ermittler konnten in weiteren Räumlichkeiten des Wohnobjekts erneut Crystal und Amphetamin sowie Ketamin, MDMA, Marihuana und Haschisch in größeren Mengen auffinden.

Der Verdacht des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln erhärtete sich aufgrund der Gesamtumstände, weshalb der 36-jährige Mann vorläufig festgenommen wurde. Auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft München II wurde der dringend Tatverdächtige am 11. Februar 2026 dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht München vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann und er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen des K4 ergaben sich Hinweise, dass sich ein 21-jährigen Bekannter des 36-Jährigen vermutlich ebenfalls bezüglich des illegalen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge strafbar gemacht hatte. Die zuständige Staatsanwaltschaft stellte aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse Haftantrag gegen den Beschuldigten. Auch dessen Wohnung wurde mit richterlichem Beschluss in Penzberg durchsucht. Hierbei wurden weitere diverse Rauschmittel aufgefunden und sichergestellt.

Der 21-Jährige wurde daraufhin am 18. Februar festgenommen und zur Klärung der Haftfrage dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ noch am selben Tag Untersuchungshaftbefehl gegen den Deutschen. Der dringend Tatverdächtige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die umfangreichen Ermittlungen des K4 der Kriminalpolizei Weilheim dauern weiter an.