MARKTREDWITZ, LKR. WUNSIEDEL. Nach einem nächtlichen Polizeieinsatz wegen mutmaßlicher Fahrraddiebstähle in der Nacht auf Dienstag in Marktredwitz ist nun auch ein dritter Tatverdächtiger festgenommen worden. Zwei der Täter befinden sich nun in Untersuchungshaft.

In der Nacht auf Dienstag, 24. Februar 2026, wurden der Polizei drei verdächtige Personen auf dem Flachdach des Klinikums Marktredwitz gemeldet. Obwohl sie beim Eintreffen der Polizei versuchten zu flüchten, konnten ein 41-jähriger Mann und eine 22-jährige Frau festgenommen werden. Ein 34-jähriger Tatverdächtiger, der zunächst entkommen war, konnte Dienstagnachmittag durch Zivilkräfte der Polizei im Stadtgebiet Marktredwitz festgenommen werden. Alle drei Tatverdächtige sind tschechische Staatsangehörige.

Im Zuge der Fahndung stellten die Einsatzkräfte drei neuwertige E-Bikes sicher, die offenbar kurz zuvor in einem angrenzenden Wohngebiet entwendet worden waren. Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Maßnahmen aus der Luft. Hierbei wurde auf einer Grünfläche auch ein weiteres mutmaßliches Lager entdeckt, in dem die Tatverdächtigen zuvor entwendete Fahrräder gesammelt hatten. Insgesamt stellten die Ordnungshüter am Dienstag acht Fahrräder an zwei verschiedenen Örtlichkeiten sicher. Der Gesamtwert der Räder wird derzeit auf etwa 14.000 Euro geschätzt.

Zwischenzeitlich meldeten sich bereits mehrere Bewohner bei der Polizeiinspektion Marktredwitz und zeigten Einbrüche in ihre Anwesen an. Betroffen sind unter anderem Häuser in der Albert-Schweitzer-Straße, der Schillerstraße, dem Suttnerweg sowie der Putzenreutherstraße in Marktredwitz.

Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei Hof in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Hof.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hof wurden die beiden festgenommenen Männer am Mittwoch einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen beide Beschuldigte Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Bandendiebstahls und hinsichtlich eines Beschuldigten zusätzlich auch wegen des dringenden Tatverdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls. Die 22-jährige Tatverdächtige befindet sich nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freiem Fuß.