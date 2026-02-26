NÜRNBERG. (182) Am späten Montagabend (23.02.2026) blendete ein bislang unbekannter Täter Verkehrsteilnehmer in der Steinbühler Straße mit einem Laserpointer. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte ermittelt und sucht Zeugen sowie möglicherweise weitere Geschädigte.



Der 42-jährige Fahrer eines roten Mazda meldete sich kurz vor 23 Uhr beim Polizeinotruf und gab an, dass er soeben beim Warten an der roten Ampel von einem Laserstrahl geblendet worden sei. Nach seiner Wahrnehmung waren hiervon auch weitere Verkehrsteilnehmer betroffen. Erste Ermittlungen vor Ort durch eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte führten nicht zu einem Verursacher.

Die Beamten suchen Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte des Vorfalls. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0911 2112 – 6115 entgegengenommen.



Erstellt durch: Marc Siegl / bl