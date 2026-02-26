PP SCHWABEN SÜD/WEST/MEMMINGEN. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann lädt am

Montag, den 02.03.2026, um 12:00 Uhr,

im kleinen Saal der Stadthalle Memmingen,

Platz der Deutschen Einheit 1, 87700 Memmingen,

zur Begrüßung der neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West ein und wird ein Grußwort sprechen. Auch der Memminger Oberbürgermeister Jan Rothenbacher und die Präsidentin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, Dr. Claudia Strößner, werden Grußworte halten.

Die Einladung des Innenministeriums finden Sie hier.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen.

(PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).