TIRSCHENREUTH. In der Nacht vom 24. auf den 25. Februar 2026 kam es in Tirschenreuth zu zwei Einbrüchen, bei denen unbekannte Täter gewaltsam in öffentliche Gebäude eindrangen. Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Zusammenhänge zwischen den beiden Taten.

Einbruch im Landratsamt Tirschenreuth

Im Zeitraum von 24. Februar 2026, etwa 22.00 Uhr, bis zum 25. Februar 2026, 06:00 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in das Landratsamt Tirschenreuth in der Mähringer Straße ein. Die Täter versuchten, mehrere Büros aufzuhebeln, wobei es ihnen in einigen Fällen gelang, die Büros zu öffnen und zu durchsuchen. Es wurden ein geringer Bargeldbetrag im zweistelligen Eurobereich sowie Schlüssel entwendet. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. hat eine umfangreiche Spurensicherung durchgeführt.

Einbruch in Mittelschule Tirschenreuth

In derselben Nacht, im Zeitraum vom 24. Februar 2026, 13:00 Uhr bis 25. Februar 2026, 10:45 Uhr, brachen unbekannte Täter über den Schulhof in die Mittelschule Tirschenreuth in der Mühlbühlstraße ein, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Im Büro des Gebäudes wurden sämtliche Schränke geöffnet und durchsucht. Nach der Tat flüchteten die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung. Es entstand kein Entwendungsschaden.

Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0961/401-2222 zu melden. Es werden derzeit auch mögliche Zusammenhänge zwischen den beiden Einbrüchen von der Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. geprüft.