STRAUBING. Am 26.02.2026 gegen 01.00 Uhr brachen bislang Unbekannte in ein Firmengebäude am Hirschberger Ring ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die Unbekannten über ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes gewaltsam Zutritt. Nachdem sie offenbar gestört wurden, entfernten sie sich ohne Beute aus dem Gebäude.

Der Sachschaden wird aktuell auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zeugenaufruf:

Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing bittet alle Personen, die im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge, insbesondere in der Umgebung der Küstriner Straße und der Elbinger Straße, beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 09421/ 868-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel. 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 26.02.2026, 10:33 Uhr

