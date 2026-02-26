SPARNECK, LKR. HOF. Am Donnerstagmorgen kam es auf der Straße zwischen Bad Weißenstadt und Sparneck zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin kollidierte frontal mit einem anderen Fahrzeug und erlag ihren schweren Verletzungen.

Gegen 5.30 Uhr fuhr die 58-jährige Frau von Bad Weißenstadt in Richtung Sparneck. In einer Rechtskurve, die über den Waldstein führt und bergab verläuft, kollidierte sie frontal mit dem Fahrzeug eines entgegenkommenden 62-jährigen Fahrers eines Audis. Zum Unfallzeitpunkt war es an der Örtlichkeit aufgrund der Wetterbedingungen glatt.

Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes eilten sofort zum Unfallort. Die 58-jährige Frau aus Bad Weißenstadt wurde noch am Unfallort reanimiert und ins Krankenhaus gebracht, erlag dort jedoch ihren schweren Verletzungen. Der 62-jährige Audi-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Der betroffene Streckenabschnitt ist noch etwa bis 9.30 Uhr in beiden Richtungen komplett gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hof wurde ein Gutachter hinzugezogen, der die Beamten der Polizei Münchberg bei den Ermittlungen zum Unfallhergang unterstützt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.