GUT MITTELSTETTEN, LANDKREIS LANDSGERG AM LECH. Am frühen Morgen des 25. Februar 2026 bemerkte ein aufmerksamer Zeuge Flammen an einem Tor einer Feldscheune am Rande des Guts Mittelstetten bei Landsberg am Lech. Der Zeuge alarmierte umgehend weitere Personen, die den Brand, der sich zunächst nur lokal ausbreitete, erfolgreich löschen konnten. Dadurch konnte verhindert werden, dass das Feuer auf den gesamten Stadel übergriff, der sowohl als Lagerraum als auch als Abstellplatz für Wohnmobile dient.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache übernommen und bittet Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.