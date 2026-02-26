PARKSTETTEN, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am Mittwoch, 25.02.2026, gegen 14:15 Uhr ereignete sich in Parkstetten ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 34-Jährige ums Leben kam.

Nach derzeitigen Stand befuhr ein deutsch-rumänischer 52-Jähriger mit einem Opel die Straße Unterharthof von Parkstetten kommend, als zeitgleich auf Höhe Ortsausgang eine 34-Jährige Ukrainerin mit einem Toyota von einem Grundstück auf die Straße einbog. Der 52-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem einbiegenden Toyota.

Die 34-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von Rettungskräften befreit werden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb an der Unfallstelle sowohl die 34-Jährige, als auch ihr bis zu diesem Zeitpunkt ungeborenes Kind.

Der 52-Jährige wurde nach derzeitigen Stand leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter vor Ort beordert. Die Straße zwischen Parkstetten und Unterharthof war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

