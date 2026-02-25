GÜNZBURG. Die Vermisste 30-Jährige aus Sulzberg konnte nach einem Hinweis aus der Bevölkerung unversehrt angetroffen werden. Sie hatte sich in einer Pension eingemietet. Der Vermieter ist über die Öffentlichkeitsfahndung auf die Vermissung aufmerksam geworden.

Zur Wahrung des Persönlichkeitsrechts bittet das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West darum, die persönlichen Daten – insbesondere das veröffentlichte Bild der Person im Rahmen der Vermisstenfahndung – zu löschen! Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. (PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).