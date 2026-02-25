0284 – Polizei ermittelt nach Diebstahl aus einer Kirche

Hochzoll – In der Zeit von Montag (16.02.2026), 10.00 Uhr, bis Freitag (20.02.2026), 17.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt in eine Kirche in der Friedberger Straße.

Der oder die Unbekannten entwendeten dabei mehrere Gegenstände. Der entstandene Beuteschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

0285 – Polizei ermittelt wegen Urkundenfälschung

Lechhausen – Am Dienstag (24.02.2026) kontrollierte eine Polizeistreife der Verkehrspolizei Augsburg einen 39-jährigen Autofahrer in der Schillstraße.

Gegen 21.00 Uhr kontrollierten die Beamten den 39-Jährigen und stellten dabei fest, dass das Auto des 39-Jährigen bereits außer Betrieb gesetzt war. Zudem händigte der 39-Jährige einen offenbar gefälschten Führerschein an die Beamten aus.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Fahrzeugschlüssel sowie den Führerschein sicher. Zudem musste der 39-Jährige eine Sicherheitsleitung im niedrigen vierstelligen Bereich bezahlen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und einem Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetzt gegen den 39-Jährigen.

Der 39-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

0286 – Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Innenstadt – Am Dienstag (24.02.206) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 15-Jährigen und einem 16- und 18-Jährigen in der Fuggerstraße. Der 15-Jährige wurde leicht verletzt.

Gegen 14.30 Uhr kam es offenbar zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 15-Jährigen und den beiden 16- und 18-Jährigen. Im weiteren Verlauf versprühte der 16-Jährige mutmaßlich Pfefferspray gegen den 15-Jährigen. Anschließend flüchteten die beiden mit weiteren Personen. Der 15-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Bei sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen stellten Beamte den 18-Jährigen fest. Zudem machten die Beamten den 16-Jährigen und eine Zeugin ausfindig.

Die Beamten stellten das Pfefferspray des 16-Jährigen sicher und behandelten den 18-Jährigen erkennungsdienstlich.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der 15-Jährige besitzt die mazedonische Staatsangehörigkeit, der 16-Jährige besitzt die libysche Staatsangehörigkeit und der 18-Jährige ist staatenlos.

0287 – Polizei durchsucht Anwesen nach weiteren Waffen

In der Pressemeldung (Nr.2025) vom 29.10.2025 berichteten wir folgendes:

Hochzoll - Seit vergangenem Freitag (24.10.2025) durchsucht die Polizei ein Einfamilienhaus in der Edelsbergerstraße. Die Beamten fanden bereits mehrere illegale Waffen, Munition und Gegenstände.

Ein Angehöriger des 77-jährigen Bewohners des Hauses informierte die Polizei und teilte mit, dass er diesen seit längerer Zeit nicht erreichen könne. Eine Polizeistreife fand den Mann verstorben in seinem Haus. Nach derzeitigen Erkenntnissen liegt eine natürliche Todesursache vor.

Beim Betreten des Hauses fanden die Beamten illegale Gegenstände, Munition und Waffen. Seit Freitag sucht die Polizei das Haus nach weiteren illegalen Gegenständen ab. Spezialkräfte des Bayerischen Landeskriminalamtes sind ebenfalls vor Ort. Eine Gefahr für Dritte besteht nach aktuellem Kenntnisstand nicht.

Über das Ergebnis der Maßnahmen und den Details werden wir im Nachgang informieren.

Ab hier neu:

Hochzoll – Am Dienstag (24.02.2026) fand eine erneute Absuche des Anwesens in der Edelbergstraße statt. Hierbei wurde die PI Augsburg Ost und Kriminalpolizei Augsburg von Spezialisten des BKA sowie der Bereitschaftspolizei unterstützt.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich weitere Waffen oder Munition auf dem Anwesen befinden könnten. Deshalb wurde der Garten, sowie die Bebauungen auf dem Grundstück mit einem Bodenradar und mehreren Metalldetektoren abgesucht.

Durch den Einsatz der technischen Geräte konnten erneut Sprengkörper, Waffenteile, Schwarzpulver und eine mittlere vierstellige Anzahl Schuss Munition aufgefunden werden.

Die Absuche wurde in den Abendstunden des 24.02.2026 beendet. Weitere Absuchen sind, zum jetzigen Zeitpunkt, nicht mehr geplant.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg dauern weiter an.