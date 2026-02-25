Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
0284 – Polizei ermittelt nach Diebstahl aus einer Kirche
Hochzoll – In der Zeit von Montag (16.02.2026), 10.00 Uhr, bis Freitag (20.02.2026), 17.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt in eine Kirche in der Friedberger Straße.
Der oder die Unbekannten entwendeten dabei mehrere Gegenstände. Der entstandene Beuteschaden wird derzeit abgeklärt.
Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
0285 – Polizei ermittelt wegen Urkundenfälschung
Lechhausen – Am Dienstag (24.02.2026) kontrollierte eine Polizeistreife der Verkehrspolizei Augsburg einen 39-jährigen Autofahrer in der Schillstraße.
Gegen 21.00 Uhr kontrollierten die Beamten den 39-Jährigen und stellten dabei fest, dass das Auto des 39-Jährigen bereits außer Betrieb gesetzt war. Zudem händigte der 39-Jährige einen offenbar gefälschten Führerschein an die Beamten aus.
Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Fahrzeugschlüssel sowie den Führerschein sicher. Zudem musste der 39-Jährige eine Sicherheitsleitung im niedrigen vierstelligen Bereich bezahlen.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und einem Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetzt gegen den 39-Jährigen.
Der 39-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.
0286 – Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung
Innenstadt – Am Dienstag (24.02.206) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 15-Jährigen und einem 16- und 18-Jährigen in der Fuggerstraße. Der 15-Jährige wurde leicht verletzt.
Gegen 14.30 Uhr kam es offenbar zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 15-Jährigen und den beiden 16- und 18-Jährigen. Im weiteren Verlauf versprühte der 16-Jährige mutmaßlich Pfefferspray gegen den 15-Jährigen. Anschließend flüchteten die beiden mit weiteren Personen. Der 15-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.
Bei sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen stellten Beamte den 18-Jährigen fest. Zudem machten die Beamten den 16-Jährigen und eine Zeugin ausfindig.
Die Beamten stellten das Pfefferspray des 16-Jährigen sicher und behandelten den 18-Jährigen erkennungsdienstlich.
Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.
Der 15-Jährige besitzt die mazedonische Staatsangehörigkeit, der 16-Jährige besitzt die libysche Staatsangehörigkeit und der 18-Jährige ist staatenlos.
0287 – Polizei durchsucht Anwesen nach weiteren Waffen
In der Pressemeldung (Nr.2025) vom 29.10.2025 berichteten wir folgendes:
Hochzoll - Seit vergangenem Freitag (24.10.2025) durchsucht die Polizei ein Einfamilienhaus in der Edelsbergerstraße. Die Beamten fanden bereits mehrere illegale Waffen, Munition und Gegenstände.
Ein Angehöriger des 77-jährigen Bewohners des Hauses informierte die Polizei und teilte mit, dass er diesen seit längerer Zeit nicht erreichen könne. Eine Polizeistreife fand den Mann verstorben in seinem Haus. Nach derzeitigen Erkenntnissen liegt eine natürliche Todesursache vor.
Beim Betreten des Hauses fanden die Beamten illegale Gegenstände, Munition und Waffen. Seit Freitag sucht die Polizei das Haus nach weiteren illegalen Gegenständen ab. Spezialkräfte des Bayerischen Landeskriminalamtes sind ebenfalls vor Ort. Eine Gefahr für Dritte besteht nach aktuellem Kenntnisstand nicht.
Über das Ergebnis der Maßnahmen und den Details werden wir im Nachgang informieren.
Ab hier neu:
Hochzoll – Am Dienstag (24.02.2026) fand eine erneute Absuche des Anwesens in der Edelbergstraße statt. Hierbei wurde die PI Augsburg Ost und Kriminalpolizei Augsburg von Spezialisten des BKA sowie der Bereitschaftspolizei unterstützt.
Aufgrund der bisherigen Ermittlungen konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich weitere Waffen oder Munition auf dem Anwesen befinden könnten. Deshalb wurde der Garten, sowie die Bebauungen auf dem Grundstück mit einem Bodenradar und mehreren Metalldetektoren abgesucht.
Durch den Einsatz der technischen Geräte konnten erneut Sprengkörper, Waffenteile, Schwarzpulver und eine mittlere vierstellige Anzahl Schuss Munition aufgefunden werden.
Die Absuche wurde in den Abendstunden des 24.02.2026 beendet. Weitere Absuchen sind, zum jetzigen Zeitpunkt, nicht mehr geplant.
Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg dauern weiter an.
0288 – Polizei ermittelt nach Einbruch
Schwabmünchen – In der Zeit von Montag (23.02.2026), 18.15 Uhr, bis Dienstag (24.02.2026), 08.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Werkstatt in der Herbststraße.
Der oder die Unbekannten entwendeten mehrere Gegenstände aus der Werkstatt. Der entstandene Sachschaden wir derzeit noch geklärt. Der entstandene Beuteschaden wir derzeit noch geklärt.
Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
0289 – Polizei ermittelt nach Wohnungseinbruch
-------------------------- in Absprache mit der Staatsanwaltschaft ----------------------------
Lauingen - In der Nacht vom 23.02.2026 auf 24.02.2026 kam es von zunächst unbekannten Tätern zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in einem Haus in Lauingen a. d. Donau.
Die Unbekannten verschafften sich in das Wohnhaus einer 61-jährigen Frau Zugang. Im Rahmen des Einbruchs wurden neben mehreren Gegenständen auch ein gelber Renault Twingo mit Fahrzeugschlüsseln gestohlen.
Noch in der Nacht wurde mit der gestohlenen EC-Karte versucht an verschiedenen Geldautomaten Bargeld abzuheben. Dies gelang mindestens zweimal mit Gesamthöhe im niedrigen vierstelligen Bereich.
Am Abend des 24.02.2026 fiel einer Streife der beim Einbruch gestohlene gelbe Renault Twingo im Bereich Lauingen auf. Die Streife wollte das Auto daraufhin kontrollieren. Den Anhalteversuch missachtete jedoch der Fahrer und versuchte sich der Polizeikontrolle zu entziehen. Hierbei wurden eine stark überhöhte Geschwindigkeit sowie riskante Überholmanöver festgestellt. Nachdem mehrere Streifenbesatzung hinzugezogen wurden, stoppten die Beamten das Auto in Dillingen. Die vier Personen, welche sich im gelben Renault Twingo befanden, versuchten zu Fuß zu flüchten. Bei der Fahndung griffen Polizeibeamte drei der Insassen zeitnah auf- Auch die vierte Person konnte im Verlauf des Abends von Fahndungskräften festgenommen werden.
Im Zuge der ersten Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass zwei der Insassen, der 18-jährige Autofahrer und ein 19-Jähriger, für den Einbruch verantwortlich waren. Die zwei weiteren Insassen waren nach derzeitigem Ermittlungsstand zum Zeitpunkt der Kontrolle lediglich Mitfahrer. Der 18-jährige Autofahrer ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.
Da der 19-jährige Tatverdächtige keinen festen Wohnsitz vorweisen konnte, wurde dieser am 25.02.2026 einem Richter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Augsburg beantragten Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde in eine JVA eingeliefert. Der 18-jährige Tatverdächtige wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.
Gegen den 18-Jährigen und den 19-Jährigen wird derzeit u. a. wegen Verdacht des Wohnungseinbruchsdiebstahls, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verbotenem Kraftahrzeugrennen.
Zeugen werden gebeten sich bei der Kripo Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 zu melden.
Die Ermittlungen in dem Fall dauern derzeit an.
Der 18-Jährige und 19-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.
0290 - Verkehrsunfall an Bahnunterführung
Bobingen – Ein Sattelzuggespann sorgte am Dienstag (24.02.2026) in der Königsbrunner Straße in Bobingen für eine längere Sperrung eines Straßenabschnitts.
Gegen 08.45 Uhr befuhr ein 43-jähriger Mann mit seinem Gespann (deutsche Zulassung) die Königsbrunner Straße in Bobingen in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. An der dortigen Bahnunterführung touchierte der Sattelzug mit seiner Ladung einen Stahlträger der Unterführung und verlor einen Teil der Ladung.
Die Bahnunterführung hat eine Höhe von 4 Metern, während der Sattelzug mit Beladung eine Höhe von 4,35 m aufwies. Der Lkw war mit Fertighausbauteilen im Wert von 40.000 Euro beladen.
Die Deutsche Bahn wurde umgehend vom Sachverhalt in Kenntnis gesetzt; der Sattelzug konnte auf einem Parkplatz der DB zwischengeparkt werden; die heruntergestürzte Ladung des Lkw wurde vom Bauhof Bobingen zu besagtem Parkplatz transportiert und im Anschluss von der zuständigen Spedition entsorgt.
Der Straßenabschnitt war von 08:45 bis 11:00 komplett gesperrt. Gegen den Fahrer des Sattelzugs wurde Anzeige nach der Straßenverkehrsordnung erstattet; eine Sicherheitsleistung vom Sattelzugfahrer wurde von Beamten der Polizeiinspektion Bobingen erhoben.
An der Unterführung waren nach Auskunft der DB keine Schäden entstanden. Zur Höhe des Schadens an der Beladung des Sattelzugs konnten bis dato keine Angaben gemacht werden.
Der 43-Jährige besitzt die tschechische Staatsangehörigkeit.
Sie wollen zur Sicherheitswacht?
Hier können sie sich bewerben: