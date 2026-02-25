OBERPFALZ. Die Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2025 zeigt, dass sowohl bei der Gesamtzahl aller registrierten Verkehrsunfälle als auch bei einzelnen Zielgruppen leichte Anstiege festzustellen sind. Mit insgesamt 68 Verkehrstoten sind deutlich mehr tödlich verletzte Verkehrsunfallopfer zu verzeichnen als im Vorjahr mit 43 Verkehrstoten. Polizeilich betrachten wir diese Entwicklung mit Sorge und antworten mit einem klaren Handlungsauftrag in der Prävention aber auch mit Kontrollen. Die aktuellen Entwicklungen sowie weiterführende Informationen sind der beiliegenden Medieninformation zu entnehmen.

Die Bewertung der Entwicklung der Verkehrsunfälle orientiert sich zum einen an den Werten des Vorjahres, zum anderen am Jahr 2019, welches auch als Bezugsjahr für das Verkehrssicherheitsprogramm 2030 „Bayern mobil - sicher ans Ziel“ herangezogen wird. Dieses hat das Ziel, bis zum Jahr 2030 die Verkehrssicherheit auf Bayerns Straßen noch weiter zu erhöhen, insbesondere